إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث سير بالطريق الشرقي االقديم أمام مركز سمالوط بالمنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ملاكي شمال محور سمالوط بالطريق الشرقي الصحراوي القديم.

أسفر الحادث عن إصابة 4اشخاص (باهر عمر فاروق 24 سنة مقيم المنصورة مصاب بكسر بالذراع الايمن -كريم خالد محمد 28 سنة مقيم المنوفية كدمة في الصدر -ايمن يحيي محمد 31 سنة مقيم القاهرة خلع بالكتف الأيمن -احمد جمال نوح 44 سنة مقيم سمالوط اشتباه كسر بالضلوع) .

تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي وتم ازالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق .