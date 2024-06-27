تنسيقية شباب الأحزاب تصدر ورقة تعريفية حول مبادرتها لترشيد استهلاك الكهرباء



أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، ورقة تعريفية حول مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تبنتها أمس لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وذكرت التنسيقية : أنه في ظل تحدي تخفيف الأحمال الذي تواجهه الدولة المصرية، وبعد إطلاق التنسيقية لمبادرة ترشيد الاستهلاك تتقدم التنسيقية إلى الحكومة ببعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها في سبيل حل الأزمة، وهي إجراءات مقسمة إلى إجراءات تنفيذية، وأخرى سياسية نتناولها في الانفوجرافات التالية:

كانت قد أطلقت التنسيقية أمس مبادرة لترشيد الإستهلاك من الكهرباء، مشيرة خلالها إلى ازدياد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام.



لذلك حثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة وأن هذه الخطوة ضرورية وهامة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأكدت التنسيقية أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك.



وأكدت التنسيقية أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

ودعت المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.

وقالت أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.