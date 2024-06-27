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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.. أمن المنيا يفرض سيطرته على أحداث قرية الشرفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا الهدوء علي قرية الشرفية بمركز ملوي بعد نشوب مشاجرة بالقرية بين مجموعة من الشباب بالأسلحة النارية أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة عدد من الأهالي 

 كان اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا  قد تلقي إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي  بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بقرية الشرفية  أسفرت عن وجود عدد من المصابين ووفيات 

علي الفور انتقلت قوة امنية مكبرة بقيادة العميد رفعت حمدي رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا ومعاونة الرائد احمد حمدان معاون أول مباحث مركز ملوي إلي موقع الحادث وتم عمل كردون امني  والانتشار المكثف لبث روح الطمأنينة لدي الأهالي وتم فرض السيطرة الأمنية وقامت الاجهزة الامنية بملاحقة المتهمين المتورطين في المشاجرة والاسلحة المستخدمة 

كشفت التحريات التي الأولية للمباحث الجنائية بالمنيا أن سبب المشاجرة التي نشبت بين مجموعة من الشباب هي خلافات الجيرة ولهو الأطفال 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم  وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .

 

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا مديرية أمن المنيا مركز ملوي نشوب مشاجرة مصرع شخصين