"الدولية لدعم الشعب الفلسطيني": مستقبل نتنياهو مرتبط بحرب غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش جريمة إبادة جماعية متواصلة وفق تكتيكات ومنهجية حرب الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عبدالعاطي، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال أعلن الانتقال إلى فصل جديد من فصول الإبادة، وذلك في حي الشجاعية، إذ نفذ اجتياحا مفاجئا وبكثافة نيران من الطائرات الكواد كابتر وطائرات الأباتشي وطائرات حربية لمنازل المواطنين.

وتابع، ان المواطنين المستهدفين سبق لهم العودة إلى الحي بعدما دُمر، ويلتمسون الحد الأدنى من الأماكن للإيواء التي يمكن أن تؤويهم وبعد أن يكونوا قد رتبوا أنفسهم بالشق اليسير من الامكانات وإعادة ترتيب بعض الأماكن المدمرة لاستخدامها مؤقتا.

وواصل، أن الاحتلال الالإسرائيلي يرفض بقاء السكان المدنيين في حالة استقرار في هذه المرحلة، من أجل الإنهاك والإهلاك والتهجير المتكرر الذي يحدث أمام العالم كله منذ السابع من أكتوبر الماضي.