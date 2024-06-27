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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لمصرع وإصابة 17 شخصا في مشاجرة مسلحة بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 15 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الشرفية التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا 

 

تلقي  اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي  بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب بقرية الشرفية  أسفرت عن وجود عدد من المصابين ووفيات 

علي الفور شكل العميد رفعت حمدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا ومعاونة الرائد احمد حمدان معاون أول مباحث مركز ملوي وبالانتقال وقوة أمنية إلي موقع الحادث تم فرض السيطرة الأمنية علي الوضع وضبط المتهمين والسلاح  الناري المستخدم 

  

أسفر الحادث عن  مصرع كلا من (فتح الله ناجح محمد 58 سنة -ناجح محمد سليمان 56 سنة )وإصابة 16 شخص (  بسمة مسعود عبد الله 17 سنة طلق ناري بالوجه والذراعين -ضاحي عبد الرحيم عبد الرحمن 45 سنة طلق ناري بالبطن والجانب الايسر والكتف -محمد راشد حافظ 38 سنة طلق ناري بالفخذ الايسر -رضا عبد الرحيم عبد الرحمن 43 سنة طلق ناري بالكتف الأيمن -شريهان رجب طه طلق ناري بالكتف الأيمن -مصطفي ناجح محمد 32 سنة طلق خرطوش متفرق -تهاني أمين كامل 37 سنة طلق خرطوش متفرق -ليلي محمد عبد الرحمن 50 سنة طلق خرطوش متفرق -فاطمة سعد عبد الرحمن 25 سنة طلق خرطوش متفرق -خالد عبد الرحيم عبد الرحمن 26 سنة طلق خرطوش باليد اليسري والقدمين -حميدة عبد الرحيم عبد الرحمن35 سنة طلق خرطوش متفرق  - كريم عيد قاسم 23 سنة طلق ناري بالبطن -ربيع عبد الرحيم عبد الرحمن 50 سنة المحرص طلق خرطوش بالساق اليسري -حمادة كمال سيد 22 سنة طلق ناري بالذراع الأيسر - رمضان عيد قاسم 18 سنة طلق خرطوش متفرق  ) تم نقل المصابين  لمستشفي ملوي النموذجي والوفيات لمشرحة المستشفي

وكشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بالمنيا أن سبب المشاجرة التي نشبت بين مجموعة من الشباب هي خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتم ضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم وفرض كردون امني علي القرةي والوضع الامني يسوده الهدوء 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم  وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .

 

أمن المنيا مركز ملوي مشاجرة بالاسلحة النارية قرية الشرفية اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا