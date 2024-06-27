أرمينيا تؤكد استعدادها لتسوية العلاقات مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين

الخميس 27/يونيو/2024 - 11:00 م

أعلن وزير خارجية أرمينيا، أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتسوية العلاقات مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الإستوني، ماركوس تاشكنا، حيث أكد ميرزويان أن أرمينيا مستعدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع تركيا وفتح الحدود الفاصلة بين البلدين.

وأشار ميرزويان إلى أنه خلال الحوار مع المسؤولين الأتراك، تم التوصل إلى اتفاقيات ملموسة بشأن فتح الحدود والخطوات الممكنة لتحقيق التطبيع الكامل للعلاقات بين يريفان وأنقرة.

وأعرب عن التزام أرمينيا المستمر بتنفيذ هذه الاتفاقات، معربًا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لتطبيقها.

وفي سياق آخر، ذكر ميرزويان أنه ناقش مع نظيره الإستوني القضايا الإقليمية الحالية، وأطلعه على جهود أرمينيا لتطبيع العلاقات مع جيرانها في المنطقة. وأكد أن أرمينيا عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقيات لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.