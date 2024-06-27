العثور على جثة أعلى القطار الروسي بكوم أمبو

عثر أهالي أسوان على جثة شخص مجهول أعلى سطح القطار الروسي القادم من القاهرة إلى أسوان.

انتقلت قوة أمنية من مباحث السكة الحديد ومباحث كوم أمبو لمعاينة الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة دراو تحت تصرف النيابة.

كان اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بمحطة كوم أمبو بالعثور على الجثة أعلى القطار.

على الفور، انتقلت قوة أمنية وتم إيقاف القطار بمحطة دراو بعد إبلاغ ناظر المحطة، ثم تم نقل الجثة إلى المشرحة العمومية بدراو.

تكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الشخص الذي تم العثور على جثته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وشهدت محافظة أسوان ،صباح اليوم الخميس ،إصابة 11 شخصاً في حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" على الطريق الزراعي بمحافظة أسوان تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إخطاراً بانقلاب السيارة بطريق كوم أمبو الزراعي في المنطقة بين "السيالة والدكة" دائرة مركز نصر النوبة ،علي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصاً هم:عبدالوهاب محمد، 37 سنة مأمون عبد المحسن، 22 سنة عمرو عبد الرازق، 28 سنة محمد صلاح، 18 سنة محمد يوسف، 31 سنة يوسف أحمد، 62 سنة مصطفى محمود، 20 سنة زين العابدين إبراهيم، 38 سنة منى يوسف، 51 سنة جمعة حسن، 49 سنة محمد الأمين خليل، 57 سنة ، تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.