جامعة المنصورة تحتل ترتيب متقدم عالميًا ومحليًا بتصنيف "US News" لعام 2024

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تحقيق الجامعة مراتب متقدمة في تصنيف "US News" لأفضل الجامعات العالمية لعام 2024، حيث تقدمت الجامعة إلى المركز 335 عالميًا، بزيادة 112 مركزًا عن العام السابق. كما حققت الجامعة المركز السابع على مستوى الجامعات الأفريقية والثالث على المستوى المحلي.

فيما يتعلق بالتخصصات، جاءت جامعة المنصورة في مراتب متقدمة كما يلي: تخصص الرياضيات (المركز 25)، علم الأدوية والسموم (المركز 85)، الهندسة الكهربائية والإلكترونية (المركز 275)، الطب السريري (المركز 422)، علوم الحاسب (المركز 324)، علم الأحياء والكيمياء الحيوية (المركز 410)، علم النبات والحيوان (المركز 182)، علوم المواد (المركز 360)، الكيمياء (المركز 383)، الفيزياء (المركز 583)، الفيزياء الكيميائية (المركز 408)، الهندسة المدنية (المركز 116)، الطاقة والوقود (المركز 312)، العلوم الزراعية (المركز 221)، الهندسة (المركز 277)، وعلوم البيئة (المركز 481).

ويُعد تصنيف "US News" من أبرز التصنيفات العالمية، ويعتمد على معايير تتعلق بالنجاح الأكاديمي للجامعات، مثل السمعة المحلية والعالمية، البحوث المنشورة وأثرها، التعاون الدولي، منح الدكتوراه، الإصدارات المطبوعة، الكتب، المؤتمرات، تأثير الاقتباس المعياري، إجمالي عدد الاستشهادات، والمساهمة في الأوراق البحثية المستشهد بها.

تؤكد هذه النتائج على مكانة جامعة المنصورة المتقدمة في البحث العلمي والتعليم العالي، وتعكس جهودها المستمرة في تحسين جودة التعليم والبحث.

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