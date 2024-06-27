إيزابيل أوبير تتسلم جائزة "لوميير" الفرنسية أكتوبر المقبل

تكرم الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل أوبير في مهرجان لوميير في نسخته الـ16 والذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر المقبل بمدينة ليون، بجائزة لوميير المرموقة لمساهمتها في السينما.

وقال معهد لوميير، الذي يشرف على المهرجان، عن النجمة الفرنسية لأفلام “Elle” و “8 Women” و The" "Piano Teacher، إن "مسيرتها المهنية تشمل جزءا كبيرا من تاريخ السينما المعاصرة".

ووفقا لموقع “هوليوود ريبورتر”، قدم المعهد عينة فقط من أعمال أوبير التمثيلية التي يزيد عددها عن 155 فيلما، والتي تشمل التعاون مع أساطير الإخراج الفرنسيين مثل كلود شابرول، وكلير دينيس، وفرانسوا أوزون، وبرتراند تافيرنييه، بالإضافة إلى صانعي الأفلام العالميين بما في ذلك مايكل هانيكي، وبول فيرهوفن، وهونغ سانغ سو.

وأشار معهد لوميير إلى أنه في كل دور، سواء كان كوميديًا أو تشويقًا أو دراما فنية، فإن إيزابيل أوبير تحول كل شخصية تلعبها إلى "لغز فريد تثريه بصدقها وسخريتها".

وتترأس الممثلة الشهيرة إيزابيل أوبير، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وفي بيان صحفي قالت النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير أن "هناك تاريخ طويل وجميل بيني وبين المهرجان". مضيفة “أن تصبح متفرجًا مميزًا هو شرف، أصبحت السينما وعدًا أكثر من أي وقت مضى، الوعد بالهروب، والتعطيل، والمفاجأة، وإلقاء نظرة فاحصة على العالم، متحدين في اختلاف أذواقنا وأفكارنا”.