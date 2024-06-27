ضبط متهمين بقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات مالية بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بقتل شخص بطلق ناري بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص بطلق ناري بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة مقتل شخص بطلق ناري على يد اربعة متهمين إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات مالية بينهما، وقام أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى صوب المجني عليه مما أدى سقوطه جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، والسلاح النارى المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.