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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي: وقف العمل العسكري في غزة والنظر في حل سياسي هي الأمور الأكثر إلحاحا بالوقت الراهن

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة
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حذر الاتحاد الأوروبي، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 9 أشهر.

وأكد الاتحاد الأوروبي - وفقا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الخميس - على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا مطبقًا أدى إلى حدوث مجاعة.

وأشار إلى أن وقف العمل العسكري وتقديم مزيد من الدعم الإنساني لغزة والنظر في حل سياسي هي الأمور الأكثر إلحاحًا بالوقت الراهن.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أقره مجلس الأمن لم ينفذ بعد.

الاتحاد الأوروبي غزة