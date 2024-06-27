مواقف وطرائف يورو 2024.. منتخب إنجلترا يصيب المشجعين بالنعاس.. ذكريات الطفولة «سوبر ماريو» و«سلاحف النينجا» حاضرة

انتهى الدور الأول من بطولة يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وأسفر عن العديد من المظاهر والمتعة الكروية بغزارة الأهداف ونهاية المباريات في الوقت القاتل، وتأهل منتخبات على حساب أخرى بسبب حسابات معقدة، ولكن أظهرت عدة مواقف وطرائف خلال دور المجموعات، ما أضفى الطابع الكوميدي على النزال والصراع الشرس في الملاعب الألمانية من أجل تحقيق الهدف المرجو لكل منتخب يشارك في أحد أكثر البطولات إمتاعًا حول العالم، لذا ترصد «البوابة نيوز»، أبرز مواقف وطرائف يورو 2024 في السطور التالية.

استيقظ مشجع إنجليزي فجرًا، ليجد نفسه بمفرده في مدرجات ملعب فيلتينس أرينا، الذي استضاف مباراة إنجلترا ضد صربيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

واستيقظ المشجع بعدما انتهت مباراة منتخب بلاده إنجلترا أمام صربيا بساعات، ليجد نفسه بمفرده في ملعب يخلو من الجماهير، حيث ظهر في حالة سيئة وهو يشعر بالبرد والارتباك، وقال عبر مقطع فيديو من تصويره: «استيقظت للتو. إنها الساعة الرابعة صباحًا»، ليعلق مشجع آخر على الفيديو بطريقة ساخرة: «هذا ما يحدث عندما تشاهد أسلوب لعب ساوثجيت المنوم!».

حظ سيئ في المدرج

ووقع أحد مشجعي بولندا في حظ سيئ، حينما كان نصيبه الجلوس في مدرجات الملعب الأولمبي في برلين أمام أحد العمدان في الملعب أو أحد أعمدة الإنارة، ما لا يسمح له برؤية ومتابعة المباراة، ورغم أن الموقف يكاد يراه البعض أنه طريفًا ولكنه له بعد آخر يدل على سوء تنظيم البطولة.

وحينها لم يكتف المشجع البولندي بحظه السيئ في المدرجات، بل تعرض منتخب بلاده إلى هزيمة قاسية من النمسا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات، الأمر الذي أفقد منتخب بولندا حظوظه في التأهل لدور الـ16، ليودع البطولة من الدور الأول.

حذاء «سوبر ماريو»

وإذا كان هناك جائزة لأطرف حذاء في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، بالطبع سيفوز بها لاعب منتخب ألبانيا جاسر أساني، الذي ارتدى الحذاء المستوحى من لعبة «سوبر ماريو» الشهيرة.

أساني ارتدى زوجين من الأحذية ذات اللون الأزرق الفيروزي الزاهي، مع صور لشخصية لعبة الفيديو «سوبر ماريو» خلال مواجهة ألبانيا ضد كرواتيا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

التلميذ يامال جوهرة الإسبان

يحافظ لامين يامال، جوهرة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، على مذاكرة دروسه خلال تواجده داخل معسكر منتخب بلاده، خلال المشاركة في يورو 2024، وظهر صاحب الـ16 عامًا وهو يذاكر في غرفته بمعسكر منتخب إسبانيا، الذي تأهل إلى دور الـ16 محققًا العلامة الكاملة في مجموعته.

مشجع نام أثناء المباراة بسبب الملل

وأصابت مباراة إنجلترا وسلوفينيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، أحد المشجعين الإنجليز بالملل، ما دفعه إلى الخلود إلى النوم أثناء اللقاء.

التقطت عدسات الكاميرات، المشجع الإنجليزي النائم في مباراة سلوفينيا، وأثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف بنفسه تفاصيل الواقعة، حيث قال فريدي هان، أنه كان يشاهد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وشعر بالملل قبل أن يخلد إلى النوم ولم يفق إلا بعد نهايتها عقب صافرات الاستهجان التي وجهها مشجعو الأسود الثلاثة لمدرب المنتخب جاريث ساوثجيت احتجاجًا على الأداء السيئ.

وقال هان لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «شعرت بالملل وقررت النوم، ولم أفق إلا بعدما سمعت صافرات الاستهجان عقب نهاية اللقاء، كنت أحلم بفوز منتخب بلادي بالبطولة لكني واجهت كابوس الأداء الممل من منتخب إنجلترا».

هداف اليورو بالأهداف الملغاة

ويبدو أن النحس ما زال يطار البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال منافسات يورو 2024 على الأراضي الألمانية، حيث يمكن أن يحصد لقب "هداف البطولة بالأهداف الملغاة.

سجل لوكاكو في مباراة بلجيكا وسلوفاكيا بالجولة الأولى، هدفًا في الدقيقة 56، ولكن ألغته تقنية الفيديو بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، قبل أن يعود لوكاكو ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 86، ولكن لم يحتسب بعد العودة لتقنية الـVAR، بسبب وجود لمسة يد على لويس أوبيندا عند صناعة الهدف.

وواصل النحس، مطاردة لوكاكو، في مباراة بلجيكا ضد رومانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات. حيث انفرد بحارس رومانيا وسدد كرة أرضية سكنت الشباك، ولكن عادت تقنية الفيديو وألغت الهدف لوجود تسلل عليه.

جماهير فرنسا تتحول إلى «نينجا» بسبب مبابي

وعاد كيليان مبابي إلى قيادة هجوم منتخب فرنسا خلال مواجهة بولندا في ثالث جولات كأس الأمم الأوروبية 2024، بعدما غاب عن مباراة هولندا في الجولة الثانية، إثر تعرضه لكسر في الأنف في مباراة النمسا في أول لقاء.

فهناك شركة بولندية قررت تجهيز قناع خاص للنجم مبابي بألوان المسلسل الكرتوني الشهير «سلاحف النينجا»، قبل أن يرفضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأنه غير متناسب مع قواعد «يويفا»، ما دفع مبابي إلى ارتداء قناع قانوني في الملعب بلون واحد دون إظهار الشركة المنتجة له.

وبالتالي، قررت جماهير فرنسا دعم مبابي بارتداء أقنعة النينجا في المدرجات في مباراة بولندا الأخيرة.