في اليوم الثاني.. مكتبة الإسكندرية تستقبل 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة

استقبلت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة خلال فترة انقطاع الكهرباء التي زادت مدتها الى 3 ساعات بدلا من ساعتين.

جاء ذلك في اليوم الثاني من تنفيذ قرار فتح أبواب مكتبة الإسكندرية مجاناً لطلبة الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات.

كانت قد استقبلت مكتبة الإسكندرية، أمس الأربعاء، أكثر من 1200 طالب بالثانوية العامة توافدوا على المكتبة خلال اليوم الأول لتنفيذ قرار فتح أبوابها مجاناً للطلاب طوال فترة الامتحانات، في ظل زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات بدلاً من ساعتين.

وأضافت المكتبة أن دخول الطلاب فقط برقم الجلوس، وذلك يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً، ويومي الجمعة والسبت، والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.

كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت تجهيز إحدى القاعات باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.