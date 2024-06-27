حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع الشهداء

ترأس اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، والتعديات على الطرق، والإعلانات المخالفة والغير مرخصة الموزعة عشوائياً على أعمدة الإنارة بعدد من شوارع مدينة الشهداء بحضور محمد عمران نائب رئيس المدينة، وشرطة المرافق.

وأكد رئيس المدينة مواصلة تكثيف الحملات التي تستهدف رفع، وإزالة كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة بطرق وشوارع المدينة والتي من شأنها إعاقة الحركة المرورية بالشوارع، والميادين، وعدم ظهورها بالشكل اللائق.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات من الطرق لضمان تحقيق سهولة في الحركة والحفاظ على الشكل العام لها.

الحضري يناقش أداء منظومة النظافة ومستجدات ملفي التصالح

كما ناقش الحضري، خلال اجتماع اليوم مع نوابه، وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية مستوى آداء منظومة النظافة بنطاق مركز، ومدينة الشهداء.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، ورفع تجمعات القمامة، ونواتج الحفر، والتطهير بقرى للمركز، مشدداً على مضاعفة أعداد العمال والمعدات بالشوارع والرقابة المستمرة على أعمال شركات النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها مؤكداً على عدم التهاون تجاه أي تقصير.

وأكد رئيس المدينة على أهمية الدفع بنسب الإنجاز بملف التصالح والعمل على سرعة استيفاء الملفات من خلال توعية المواطنين والتواصل المباشر معهم لاستكمال ملفاتهم لاستخراج شهادات البيانات ونماذج ٨ النهائية لتقنين أوضاع المواطنين.

ووجه إلى الرصد المتواصل لحالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية وذلك من خلال تشكيل فرق عمل، وتواصل أعمال غرف العمليات بالوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة الشهداء على مدار اليوم.

و شدد الحضري على التزام الدقة الشديدة بملف المتغيرات، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خطاً أحمر لا يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه ووجه بسرعة إزالة كافة التعديات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية، ومنع ظاهرة البناء العشوائي.

كما وجه رئيس المدينة بالعمل الجاد والمستمر في إزالة جميع الإشغالات التي تعوق السلاسة المرورية بالطرق، والشوارع، كما أكد على الانتهاء أولاً بأول مما يتم رصده من نقاط خلال وحدة المتغيرات، والمتابعة المستمرة لملف التصالح مشدداً على ضرورة إمداد الملفات بجميع المستندات، والأوراق اللازمة لإنهائها لتقنين أوضاع المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم.