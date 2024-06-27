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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

كريم عبد العزيز يكشف موعد عرض فيلم الفيل الأزرق 3

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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كشف الفنان كريم عبد العزيز عن موعد عرض فيلم الفيل الأزرق 3، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا إن الفيلم من المقرر طرحه العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير الفيلم.
ومن جهة أخرى، أعلن كريم عبد العزيز عن تعاونه مع أحمد عز في عدة أعمال فنية، وذلك بعد أن ظهر كضيف شرف في فيلم ولاد رزق 3، حيث سبق وتعاون الثنائي في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرزها فيلم كيرة والجن ومسلسل الاختيار.

كريم عبد العزيز الفيل الازرق