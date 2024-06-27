وزير الرى يفتتح مشروع إنشاء آبار جوفية في جونجلى جنوب السودان

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، بزيارة لولاية جونجلى بدولة جنوب السودان ، حيث كان فى استقبالهما محجوب بيل حاكم ولاية جونجلى ،وذلك في إطار زيارته لدولة جنوب السودان الشقيقة .

وعقد الوزراء إجتماعا مع حاكم ولاية جونجلى الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الدكتور سويلم والوفد الرسمي المرافق له وبالسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تم نهوها او الجارى تنفيذها وعرض متطلبات الجانب الجنوب سودانى من المشروعات المستقبلية .

وقد أثنى محجوب بيل على المشروعات التى تم تنفيذها بدعم مصرى والتى تخدم قطاع كبير من المواطنين وتمثل مساهمة حقيقية فى خدمة المواطنين ، متوجها بالشكر للدولة المصرية وللقيادة السياسية وللدكتور سويلم على تنفيذ هذه المشروعات .

وعقب اللقاء توجه الوزراء وحاكم الولاية وسفير مصر بجنوب السودان لإحتفالية تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جون جارنج" بمدينة بور بولاية جونجلى ، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من البلدين وعدد كبير من المواطنين بمنطقة المشروع .

وفى كلمته أمام الحضور .. أعرب الدكتور هانى سويلم عن سعادته بتدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور ، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطنيها ، وهو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع حيث نحتفل معاً بإنطلاق المياه في محطة مياه الشرب الجوفية التي تحمل الخير والتنمية للمواطنين والأهالي بالمنطقة بخدمة ما يقرب من ٤٠٠٠ نسمة ، مشيراً لإنتهاء مصر من تنفيذ (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المناطق النائية لتوفير مياه الشرب لما يقرب ١٠٠ ألف نسمة ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال التطهيرات من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة .

ومن جانبه .. أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان ، متوجهاً بالشكر للدولة المصرية على تنفيذ هذا المشروع الهام الذى أسهم فى حسم المشكلة التى كانت تواجه طلاب الجامعة لعدم توافر مياه شرب كافية ونظيفة خلال العام الدراسى ، كما سيسهم البئر أيضا فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فى المناطق المحيطة ، مطالباً بإستمرار الدعم المصرى لجنوب السودان فى مجال المياه .