يورو 2024.. لامين يامال يتلقى نبأ سعيدًا في معسكر منتخب إسبانيا

في خضم مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024، تلقى النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، أنباء سعيدة تتعلق بدراسته.

تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بعد تصدره المجموعة الثانية، ليواجه جورجيا في دور الـ16، الأحد المقبل.

وفي الوقت ذاته، نجح لامين يامال، صاحب الـ16 عامًا، في اجتياز عامه الرابع في المرحلة الثانوية، ليصبح متفرغًا تمامًا لكرة القدم.

لامين يامال يتفرغ لبطولة يورو 2024

وكان يامال اصطحب أدواته الدراسية معه في معسكر منتخب إسبانيا استعدادًا لبطولة يورو 2024، كما ظهر أثناء مذاكرة دروسه خلال تواجده داخل معسكر منتخب بلاده، بعد خوضه التدريبات مع المنتخب الإسباني، ليوازن بين المباريات والمذاكرة بجد واجتهاد.

ويذاكر لامين يامال في غرفته بمعسكر منتخب إسبانيا، الذي تأهل إلى دور الـ16 محققًا العلامة الكاملة في مجموعته الثانية من مجموعات يورو 2024.

لامين يامال

وعقب تلقيه النبأ السار، عبر يامال عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، واتصل بوالدته ليشاركها هذه اللحظة المميزة.

وأكد صاحب الـ16 عامًا أن اجتيازه بنجاح هذه المرحلة الدراسية سيمكنه من التركيز بنسبة 100% على مباريات منتخب إسبانيا في يورو 2024، حيث يطمح مع زملائه لتحقيق أفضل النتائج.

ويعد لامين يامال أصغر لاعب يشارك في بطولة يورو 2024، بجانب أنه قدم أداء مميزًا مع منتخب إسبانيا خلال دور المجموعات.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.