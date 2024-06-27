محافظ الإسكندرية ورئيس النيابة الإدارية يفتتحان النادي البحري في بيانكي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم، النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 متر بطول الشاطئ، وذلك لخدمة السادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.

وخلال كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية على أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.

هذا وقد أعرب؛ الشريف عن سعادته بالمشاركة في افتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، والتي حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة السادة المستشارين أعضاء النيابة وأسرهم.

وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف منشآت النادي البحري، مشيدًا بالمجهودات التي تمت في وقت قياسي، موضحًا أن محافظة الإسكندرية دائمًا حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإداري والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.

ومن جانبه؛ قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لافتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه منذ وضع حجر الأساس ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.

وفي ختام كلمته؛ هنأ الشريف السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية على الإنشاءات والتجهيزات المميزة، وقدم الشكر والتقدير إلى وزارة العدل وعلى رأسها سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، مثمنًا الجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور ؛ المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، ورئيس المحكمة الإقتصادية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية، و مدير إدارة النيابة، ووكيل إدارة التفتيش، والمتحدث الرسمي للنيابة، ومدير مكتب رئيس الهيئة ، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.