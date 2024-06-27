حماة الوطن: نجدد الدعم للقيادة السياسية في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

قال الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن حزبنا كان من أول الداعمين لثورة ٣٠ يونيو بتوجيه أعضائه بالمشاركة فيها، من أجل مواجهة جماعة إرهابية كادت تودي بالبلاد للهاوية.

وأكد العطيفي أن الحزب هو داعم رئيسي لمؤسسات الدولة المصرية الوطنية منذ تدشينه، ومشاركتنا في ثورة ٣٠ يونيو ودعمنا لها يتجدد كل عام بتجديد العهد في القيادة السياسية إيمانا بدوره العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، مشيرا الى ان "الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطر بحياته من أجل هذا الوطن، ودعمنا له هو واجب وطني بالمقام الأول".

وعن دور الشباب داخل الحزب قال إن الشباب هم عماد رئيسي في كافة تشكيلات الحزب، ونؤمن بدورهم في البناء ودورهم في المشاركة الفعالة في كافة المحافل، فهم ذخيرة الوطن.

وأوضح العطيفي أن الحزب يعمل على تأهيل الشباب من أجل تمكينهم وهو ما يتم من خلال دورات تدريب وتثقيف عبر الأمانة المختصة بهذا لتخريج جيل شبابي واعي من داخل حماة الوطن، بالإضافة لما تقوم به أمانة شباب الحزب من دور فعال في الصدد ذاته وكذلك مجتمعيا بتنظيم فعاليات عدة قوامها الشباب، وذلك إيماناً منا كقيادات داخل الحزب بدور الشباب وطاقاتهم وتوجيهها لدعم الوطن.

وأكد أن ثورة ٣٠ يونيو شهدت مشاركة شبابنا الواعي بأهمية الحفاظ على الوطن، وخروجهم للميادين آنذاك لمناهضة استمرار حكم الجماعة الإرهابية الظلامية، في توقيت لا يمكن لنا أن ننسى انحياز القوات المسلحة الباسلة لهذه الثورة الشعبية، الرافضة لجماعة إرهابية أرادت الدخول بمصر فى نفق مظلم، والقضاء على هويته الثقافية والدينية والاجتماعية.



و اختتم بالقول : نحن اليوم وبمرور ١١ عاما على الثورة نتوجه بالشكر للقائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استعاد البلاد، وبفضل توجيهاته استعادة مصر دورها إقليميا وعربيا وعالميا، وعادت رائدة في المنطقة، كما شهدت كافة قطاعات الدولة إنجازات مبهرة لبناء الدولة المصرية الحديثة في سنوات قليلة، لولا تلك التوجيهات ما كانت.

وشدد على أن الحزب يحرص سنويا على تنظيم احتفالات وفاعليات وأنشطة متنوعة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة