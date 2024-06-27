يورو 2024.. مهاجم منتخب جورجيا يخطف الأضواء من النجوم على قمة الهدافين

خطف جورجيس ميكاتدزي مهاجم منتخب جورجيا، الأضواء من نجوم بطولة يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتصدر ميكاتدزي قائمة هدافي بطولة يورو 2024 حتى الآن، ليسحب البساط من تحت نجوم كثر في البطولة، وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي نجم منتخب فرنسا.

ويعتلي مهاجم منتخب جورجيا صدارة هدافي يورو 2024 برصيد 3 أهداف، متفوقًا على كل نجوم القارة العجوز، وذلك بعد نهاية دور المجموعات لكأس أمم أوروبا.

وأسهم جورجيس ميكاتدزي في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 في المشاركة الأولى تاريخيًا لمنتخب جورجيا، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا لهدف، بداية من خسارة المنتخب الجورجي في الجولة الأولى أمام تركيا بنتيجة 3-1، حيث سجل هدف جورجيا الوحيد في اللقاء.

وافتتح التسجيل أمام التشيك في الجولة الثانية من ركلة جزاء، قبل نهاية المباراة بالتعادل 1-1، قبل المواجهة الحاسمة أمام البرتغال، ليحرز الهدف الثاني لمنتخب جورجيا من ركلة جزاء أيضًا في مباراة فاز بها رفاقه بثنائية دون رد، ليتأهل المنتخب الجورجي إلى دور الـ16 بهذا الفوز، بعدما خطف بطاقة التأهل ضمن أفضل ثوالث.

ويتربع جورجيس ميكاتدزي على قمة هدافي يورو 2024، بفارق هدف عن جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا، وإيفان سكرانز لاعب منتخب سلوفاكيا، وكودي جاكبو مهاجم منتخب هولندا.

قائمة هدافي يورو 2024

1- جورجيس ميكاتدزي منتخب جورجيا - 3 أهداف

2- جمال موسيالا منتخب ألمانيا - هدفان

3- كودي جاكبو منتخب هولندا - هدفان

4- إيفان سكرانز منتخب سلوفاكيا - هدفان

5- نيكولاس فولكروج منتخب ألمانيا - هدفان

6- رازفان مارين منتخب رومانيا - هدفان.

من هو جورجيس ميكاتدزي هداف يورو 2024 حتى الآن؟

ولد جورجيس ميكاتدزي في مدينة ليون الفرنسية في 31 أكتوبر 2000، لأسرة جورجية هاجرت من وطنها الأم، حيث عاش ميكاتدزي طفولته في فرنسا، حينما اكتشف شغفه بكرة القدم في سن مبكرة.

انضم ميكاتدزي إلى أكاديمية نادي أولمبيك ليون في عام 2008، حيث قضى سبع سنوات قبل الانتقال إلى نادي سانت بريست في عام 2015.

وفي عام 2016، لفت ميكاتدزي أنظار نادي ميتز، لينضم إلى صفوفه للفريق الرديف، قبل أن يتدرج في الفرق السنية للنادي.

ويلعب ميكاتدزي لصفوف ميتز حاليًا، ليستمر في النادي الذي تألق ولفت الأنظار إليه معه، قبل الانضمام إلى منتخب جورجيا ويخطف الأضواء من نجوم يورو 2024.

خاض ميكاتدزي 28 مباراة دولية مع منتخب جورجيا منذ عام 2021، وسجل 13 هدفًا، قبل أن يصبح تاسع لاعب فقط في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل في مباريات دور المجموعات الثلاث، وهو إنجاز لم يحققه سوى نجوم كبار سابقين مثل، الفرنسي ميشيل بلاتيني والإنجليزي آلان شيرار.