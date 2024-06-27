في ختام فعاليات «بسواعد الشباب».. الأزهر يشيد بجهود أشرف صبحي في دعم الأنشطة الطلابية

اختتمت فعاليات منتدى (بسواعد الشباب تبنى الأمم) والذي أقيم برعاية وزارة الشباب والرياضة وقائدها الناشط الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على العناية والاهتمام بالأنشطة الطلابية.

و تمت هذه الفعاليات بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين في مختلف المجالات فى الفترة من الأحد وحتى الخميس بحضور الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنتدى ناقش أهمية الصحة النفسية للشباب وطرق الحفاظ عليها، وركز على أهمية التوعية الأسرية والمجتمعية في مختلف المجالات، وناقش فرص التحول الرقمي المتاحة أمام الشباب وكيفية الاستفادة منها في المجالات المختلفة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال وكيفية بدء مشاريع الشباب الخاصة بهم، ودور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وكيفية الاستفادة منه، كما ناقش المنتدى أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية الحفاظ عليها والحوكمة الرشيدة والمهارات القيادية التي يجب أن يتمتع بها الشباب؛ ليكونوا قادة في المستقبل وجميعها موضوعات الساحة، والتي لها دور كبير في بناء مصرنا الحديثة.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن المنتدى التثقيفي الذي شارك فيه عدد 100 طالب من طلاب الجامعة (طلاب من أجل مصر) خرج بتوصيات مهمة أكد خلالها على ضرورة تعزيز الاهتمام بالصحة النفسية للشباب، والعمل على نشر التوعية الأسرية والمجتمعية في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية دعم الشباب في مشاريعهم الخاصة، بجانب العمل على تدريبهم لتطوير مهارات القيادة لديهم، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية، وتوجيه الشباب للبحث عن الموارد المتاحة على الإنترنت، وتعلم المهارات المرتبطة بذلك، مع تعزيز الحوكمة الرشيدة والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأثير العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي على تدفق الأفكار والمعلومات وثقافات العالم جميعًا ما قد يؤدي إلى شعور الشباب بالارتباك وعدم التمييز بين ثقافته الخاصة والثقافات الأخرى.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب على أهمية عقد هذه المنتديات الشبابية؛ لخلق فرص مشاركتهم في مجتمعاتهم ودعمهم كنماذج إيجابية منفتحة على جميع الثقافات ومحتفظة بهويتها الوطنية وفخورة بها.

ووجه الشربيني الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا المنتدى؛ فوجه خالص التقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة؛ لدعمه هذا المنتدى وعديد من المنتديات والأنشطة التي تقوم بها جامعه الأزهر، كما وجه فضيلته الشكر للسادة الخبراء والمتخصصين الذين شاركوا في إثراء هذا المنتدى مما كان له الأثر الكبير على شبابنا، كما قدم الشكر للدكتور أحمد نظمي، مدير عام الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد شحاتة، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، والدكتور محمد حبيب، مدير إدارة البرامج والأنشطة الطلابية، والشكر والتقدير موصول لرعاية الشباب بجامعة الأزهر، وجميع القائمين على تنظيم هذا العمل، سواء الذين حضروا معنا للإشراف على المنتدى، أو الذين لم تمكنهم الظروف من الحضور.