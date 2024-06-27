ads
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه بمراجعة قرار غلق المحال

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي طلب مراجعة قرار غلق المحلات التجارية الساعة الـ10 مساء وفقا لمعلومات لدي وإنهاء أزمة الغاز بالمصانع، معلقا: «لو عاوز تقفل يكون بالنهار ساعتين تلاتة مش باليل»

وعلق بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: علمت أن الحكومة تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء بناء علي توجيهات رئاسية.

وتابع  : الاقتراح الذي يدرس حالياً الإغلاق لفتره محدودة بالفترة النهارية، مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المسائية.


 

مصطفى بكري عضو مجلس النواب الرئيس السيسي قرار غلق المحلات التجارية