مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه بمراجعة قرار غلق المحال

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي طلب مراجعة قرار غلق المحلات التجارية الساعة الـ10 مساء وفقا لمعلومات لدي وإنهاء أزمة الغاز بالمصانع، معلقا: «لو عاوز تقفل يكون بالنهار ساعتين تلاتة مش باليل»

وعلق بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: علمت أن الحكومة تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء بناء علي توجيهات رئاسية.

وتابع : الاقتراح الذي يدرس حالياً الإغلاق لفتره محدودة بالفترة النهارية، مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المسائية.



