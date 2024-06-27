الأهلي صبور وشنايدر إلكتريك يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المجتمع المحلي في مرسى مطروح

أعلنت كل من شركة الأهلي صبور وشنايدر إلكتريك وجبال لحلول الاستدامة عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشروعات تنمية مجتمعية مستدامة في قرية سيدي حنيش بمحافظة مرسى مطروح لتحسين سبل العيش لأهالي المنطقة من خلال تطوير قطاعات المياه، والطاقة، والأمن الغذائي”Water, Energy, Food Nexus”، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية لإحداث تأثير إيجابي على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

وقع مذكرة التفاهم كلا من المهندس/ أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والسيد/ محسن نواره الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة جبال لحلول الاستدامة وذلك في حضور عدد من ممثلي السفارة الفرنسية في القاهرة والقيادات التنفيذية لتلك الشركات.

وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الأطراف الثلاثة على تنفيذ مشاريع لتعزيز الاستدامة والتمكين المجتمعي بقرية سيدي حنيش بمحافظة مرسى مطروح وتتضمن المشروعات بئر مياه جوفية بعمق 140 مترًا لتوفير مياه الشرب النظيفة، ومحطة تحلية مياه تعمل بقدرة 60 كيلووات من الطاقة الشمسية لإنتاج 60 مترًا مكعبًا من المياه الصالحة للشرب يوميًا وأغراض الري، وصوبة زراعية بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن في السنة، بالإضافة إلى وحدة تسميد زراعية، وتعمل جميعها بالطاقة الشمسية. كما ستساهم الحلول الذكية القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا الـ EcoStruxure من شنايدر إلكتريك في احداث أثر بيئي إيجابي وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمراقبة عن بعد مما سيؤدى إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام كل من شنايدر إلكتريك والأهلي صبور لتنفيذ مشاريع تنمية مجتمعية مستدامة، وإيمانهم بضرورة العمل سويا من أجل تحسين الأمن الغذائي داخل المجتمع، مع توفير مياه شرب نظيفة حيث يعتمد سكان محافظة مطروح بشكل أساسي على مياه الأمطار والآبار ذات نسبة ملوحة عالية كمصدر لمياه الشرب والري. وسيتم تمكين المجتمع المحلى اقتصاديا عن طريق خلق فرص عمل وتدريب المستفيدين على الحلول المقدمة. ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات أكثر من 19000 شخص في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، صرح المهندس/ أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، قائلا: "نؤمن في الأهلي صبور بأهمية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، ونفخر بالتعاون مع شنايدر إلكتريك كونها الشريك المثالي لنا لتحقيق أهدافنا، من خلال التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها، ونثق في قدرات شركة جبال في تطوير مشاريع التنمية المستدامة لإحداث التأثير الإيجابي في حياة سكان قرية سيدي حنيش، من خلال توفير مياه الشرب النظيفة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الوعي البيئي". وأضاف" لدينا إيمانا أن شركات التطوير العقاري تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، تتجاوز مجرد بناء المباني، لتشمل الارتقاء بمستوى حياة المجتمعات التي نعمل فيها، وهو ما يعكس التزامنا برؤية مصر 2030 واتجاه العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة SDGs."

من جانبه قال سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، "سعداء بتعاوننا مع شركة الأهلي صبور، وهو التعاون الأول من نوعه لنا في قطاع التطوير العقاري لتقديم مشروعات تنمية مستدامة تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصول الطاقة النظيفة للجميع. ونؤمن في شنايدر إلكتريك بأنّ الشراكات هي جزء أساسي لتحقيق الاستدامة للجميع، ونحن ملتزمون بتوفير حلول تقنية مبتكرة تساهم في الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية في مصر."

ومن المقرر تسليم المشروعات عند الانتهاء من تنفيذها إلى الجمعية المحلية بسيدي حنيش ليتم تشغيلها وصيانتها ومراقبتها بشكل مستدام، مع توفير التدريب التقني للأهالي لتشغيل وإدارة تلك المشروعات. كما ستتوفر تدريبات إضافية لسكان قرية سيدي حنيش بمطروح لتعزيز الوعي بينهم وتطوير قدراتهم.



عن شركة الأهلي صبّور للتطوير العقاري:

شركة الأهلي صبور هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. على مدار ما يقرب من 30 عامًا، تمكنت الشركة من إحداث طفرة في سوق التطوير العقاري من خلال تطوير حلول مبتكرة للمباني والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.

تتمتع الشركة بمحفظة أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4,000 فدان موزعة على 65 مشروعاً عقاريًا في مواقع متميزة في كافة أنحاء الجمهورية بداية من شرق القاهرة وحتى غربها، وامتدت المشاريع لتصل إلى البحر الأحمر والساحل الشمالي بجانب التواجد في السوق العربي، وتتضمن مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكن تضم حوالي 40,000 أسرة. كما توسعت الشركة لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري وأسست 19 شركة تابعة تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية للتطور المستمر.