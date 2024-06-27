ثورة 30 يونيو.. الدولة اتخذت إجراءات للتغلب على محدودية الرقعة الزراعية

تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، عن جهود الدولة المصرية في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، وابرز المشروعات التي نتفذتها الدولة بالتزمن مع الاحتفال بذكرى الـ11 على ثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "زيادة الرقعة الزراعية يهدف لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير جدا من الاكتفاء الذاتي"، موضحًا أن هناك إيمان من الإرادة السياسية أن قضية الغذاء أمن قومي، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات للتغلب على محدودية الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد بالأساليب الحديثة التي اتبعتها الدولة مصر لترشيد المياه وتحديث الري من ري بالغمر إلى التنقيط، ثم تبطين الترع مما أدى الى الحد من هدر المياه، مشددًا على أهمية المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلا من استيراد التقاوي من الخارج ويستنبط سلالات من المحاصيل الاستراتيجية من التقاوي.

