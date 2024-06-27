"إكسترا نيوز": الاحتلال يستهدف أحياء سكنية فى غزة

قال محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عمليات عسكرية عديدة اليوم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وكان هناك استهداف وقصف مخيم البريج شرق مدينة غزة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن قوات الاحتلال استهدفت مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الشجاعية وكذلك في حي التفاح، متابعًا: "كان هناك توغل بري أيضًا اجتاح هذه الأحياء من قبل قوات الاحتلال، وتم إبلاغ المواطنين بالإخلاء قسرًا إلى جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، ووقوع عدد من المصابين، مشيرًا إلى أن حصيلة الشهداء تخطت حاجز الـ 37 ألفًا و700 شهيد، و86 ألفًا و400 مصاب وجريح".

ولفت، إلى أن هذه حصيلة أولية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصد أرواح الفلسطينيين.

