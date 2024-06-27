تمارا حداد: غزة تعاني ما يفوق اختزاله في "البعد الإنساني"

قالت تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية، إن هناك تبعيات سلبية جدًا تحديدًا فيما يتعلق بالمرضى عندما يتم عدم وجود الدفاع المدني بكل أريحية في أرض قطاع غزة نتيجة عدم توفر الوقود والغاز الذي يحرك هذه المركبات.

وأضافت: "بالإضافة إلى أن واقع ما يحتاجه من مستلزمات طبية صحية لمعالجة المرضى كل ذلك يؤثر سلبيًا في عملية تسريع الموت البطيء"، مشيرةً إلى أن البعد الإنساني فاق الخطوط الحمراء لعدم توفر الإمكانيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة.

وتابعت "حداد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا ما حدث في الأرض الواقع نتيجة ازدياد حالات الجرحى وحالات المرض بجانب انتشار الأمراض بشكل سريع جدًا لعدم توفر المواد الطبية وعدم توفر إمكانيات صحية.

ولفتت، إلى أنّه لا توجد مساعدات الإنسانية بشكلها الطبيعي، والقطاع يعاني من نقص حاد في الوقود والغاز، ما يؤدي إلى عرقلة الجهود التي ترمي إلى سياق أن تكون هناك نوعًا ما من استمرار مهامها بشكلها الطبيعي، نظرًا لأن وقع الحصار المطبق من قبل إسرائيل يؤدي نوعًا ما من عملية عرقلة مهام هذه المؤسسة.



