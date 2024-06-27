شاهد.. تريلر فيلم "Flight Risk" لمارك والبيرج

طرحت استديوهات “ليونز جيت” الإعلان الرسمي لفيلم الإثارة والتشويق “Flight Risk” بطولة مارك والبيرج، وإخراج ميل جيبسون. ومن المقرر طرحه في 18 أكتوبر المقبل.

يتبع الفيلم طيارًا (والبيرج) ينقل مشيرًا جويًا (ميشيل دوكري) يرافق أحد الهاربين (توفر جريس) إلى المحاكمة. أثناء عبورهم برية ألاسكا، تتصاعد التوترات ويتم اختبار الثقة، حيث ليس كل من على متن الطائرة كما يبدو.

يمثل فيلم "Flight Risk" التعاون الثالث بين جيبسون ووالبيرج. الأول كان في الفيلم الكوميدي "Daddy's Home 2" عام 2017، يليه "Father Stu" في عام 2022. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها والبيرج كمخرج تحت قيادة جيبسون.