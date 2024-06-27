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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة إصابة ومقتل 5 أشخاص خلال مشاجرة بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه وإصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضور حفل داخل فيلا بالجيزة.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن كما أمكن تحديد الفيلا المشار إليها " كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة" وكذا القائمين عليها (شخصين "أحدهما مالك الفيلا) تم ضبطهما وبسؤالهما أقرا بإستئجار (3 أشخاص ، مقيمون بمحافظة الجيزة) الفيلا لإقامة حفل مقابل مبلغ مالى ، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أفادوا باستئجارهم للفيلا وقيامهم بالإعلان عن تنظيم الحفل المشار إليه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.  
تبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن وجود مشاجرة أو إصابات ووفيات خلال الحفل.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة أثناء حضور حفل داخل فيلا بالجيزة بقتل شقيقه وأصابة 4 آخرين منشأة القناطر بالجيزة