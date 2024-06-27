“متبقيات المبيدات” يستقبل وفد خبراء الفاو وهيئة سلامة الغذاء المصرية

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل عن قيام المعمل باستقبال الخبير الدولي لسلامة الغذاء دكتور ميجال والموفد من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة - الفاو لتقييم الجهات الوطنية المشاركة والفاعلة في المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتقييم والذي يتم يقوم بتنسيقه الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقام بمرافقة الخبير السادة منسقي البرنامج الوطني لتقييم منظومة الرقابة على الغذاء بالهيئة.

وقام الخبير بالإطلاع على دور المعمل في المنظومة الرقابية بدءً من وصول العينات لمقر المعمل واستلامها وبدء العمليات المختلفة للعينات من التجهيز والطحن وحتى انتهاء التحليل وإصدار النتائج، حيث اطلع على نظام الجودة الذي يتبعه المعمل بأقسامه المختلفة عند إجراء الاختبارات المختلفة طبقاً لطرق التحليل المعتمدة دولياً وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم وقام بعمل جولة تفقدية لقسم متبقيات المبيدات واستقبال العينات، حيث أشاد بما يملكه المعمل من امكانيات هائلة من البنية التحية والكوادر البحثية والفنية وتوفر أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المختلفة كما أشاد بالسعة الاستيعابية للمعمل وحجم العينات التي يستقبلها المعمل يوميا وتنوعها وكذا السرعة في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويجدر الإشارة ان عملية التقييم كانت قد بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى وهي المراجعة الوثائقية عبر الانترنت في مطلع عام ٢٠٢٤ وكانت المرحلة الثانية هي زيارة التقييم للمعمل للتحقق والتقييم في مواقع العمل.

1000056636

1000056634

1000056638

1000056628

1000056632

1000056617

1000056626