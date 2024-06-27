يورو 2024.. طاقم تحكيم إنجليزي لمباراة ألمانيا والدنمارك بدور الـ16

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإدارة مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب ألمانيا، الدنمارك في ثاني مواجهات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعد غد السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

طاقم تحكيم مباراة ألمانيا والدنمارك

ويعد مايكل أوليفر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك، من الحكام المميزين على الساحة الأوروبية، حيث يمتلك خبرة واسعة في إدارة المواجهات الحاسمة.

ويعاون مايكل أوليفر في إدارة مباراة ألمانيا والدنمارك، طاقم تحكيم مكون من الثنائي الإنجليزي، المساعد الأول: ستيوارت بيرت، والمساعد الثاني: دان كوك، الحكم الرابع: عرفان بيليتو (البوسنة والهرسك)، وفي غرفة تقنية الفيديو: ستيوارت أتويل، ديفيد كوت، وماسيميليانو إيراتي (إيطاليا).

وتأهل منتخب ألمانيا، إلى دور الـ16 ببطولة يورو 2024 بعد تصدره مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب الدنمارك وصيفًا للمجموعة الثالثة خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر.