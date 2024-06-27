«شباب يدير شباب».. «صبحي» يطلق الموسم السادس لمتطوعي الوزارة



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إنطلاق الموسم السادس لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب YLY"، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة علي مدار العام وللموسم السادس علي التوالي في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال صبحي: أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وتعظيم اسهاماتم باعتبارها حجر الزاوية في كافة مسارات التنمية المستدامة التى تشهدها مصر حاليًا فى شتي المجالات.

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل انفتاحي وتكاملي مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم جهود تمكين الشباب ودعم دورهم في المجتمع المصرى".

ولفت «صبحي» إلي أهمية الكيانات والمبادرات الشبابية كشريك أساسي لوزارة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها، وتعمل على دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.

وقدم “شباب يدير شباب” الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم والمستمر للشباب بشكل عام ومبادرة شباب يدير شباب بشكل خاص.

جدير بالذكر أنه سيتم فتح باب الإنضمام للموسم السادس خلال الأيام المقبلة، عن طريق لينك الإنضمام عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والصفحات الرسمية لمشروع YLY عبر منصات التواصل الإجتماعى.

ويتم إختيار المتطوعين بناء على أسس ومعايير وضعها المشروع منذ الوهلة الأولى لانطلاقه بالمحافظات، حيث وصل عدد المتطوعين بالمشروع حتى الموسم الخامس لأكثر من ٥٠ ألف متطوع بجميع المحافظات، بحجم تأثير يصل لملايين الشباب.



