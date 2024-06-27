اقرأ غدا في "البوابة".. مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 28 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

تحذيرات دولية من نية الاحتلال الإسرائيلي التركيز على لبنان بعد تدمير غزة

حتى لا ننسى عبد الرحيم علي أول من تنبأ برحيل الجماعة الإرهابية

انقسام في معسكر الاحتلال

شخصيات صهيونية بارزة تدعو واشنطن لإلغاء خطاب نتنياهو أمام الكونجرس

5 مليار دولار مساعدات أمنية أمريكية للكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر

إحباط محاولة انقلاب عسكري في بوليفيا

روسيا تتعهد بالانتقام بعد الهجوم الأوكراني بالصواريخ الأمريكية على القرم

انفتاح بايدن أم انعزالية ترامب؟.. "فورين بوليسي": المناظرة بينهما ربما تصنع تاريخ السياسة الخارجية