مطالبًا بشرح أبعاد الأزمة.. بيان عاجل موجه للحكومة بسبب انقطاع الكهرباء

كشف النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن حالات انقطاع الكهرباء بمحافظة الاسكندرية لمدد تزيد عن 5 ساعات.

وأوضح إسماعيل، في طلبه أنه تمت مطالبة الحكومة مرارًا وتكرارًا متمثلة في وزاراتها المعنية الكهرباء والبترول بحل أزمة تكرار فترات تخفيف الأحمال الكهربائية ووضع حلول جذرية لتلك الأزمة خاصا في الوضع الراهن مع ارتفاع درجات الحرارة و تزامنا مع انعقاد امتحانات الثانوية العامة والتي يتسبب انقطاع الكهرباء بالتبعية بانقطاع الخدمة الإنترنت المرتبطة بالدراسة مما يؤثر بالسلب على اولادنا الطلبة.

وتابع: وكذلك أعلنت الحكومة ان مدة تخفيف الأحمال سوف تكون ٣ ساعات لمدة يومين فقط و لكن ما حدث انه يتم قطع الكهرباء لمدد تزيد عن الخمس ساعات يوميا بمناطق وعدم قطعها نهائياً بمناطق أخرى لذا يجب على وزارتي البترول و الكهرباء توضيح أسباب الأزمة وعدم اتخاذ أي إجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة للحفاظ على حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مع ضعف التنسيق بين الوزارتين خلال تلك الأزمة وعدم وضح حلول و اجراءات لتخفيف آثارها السلبية على المواطنين.

وطالب النائب محمد إسماعيل ولأهمية الموضوع وخطورته بالعمل على تدارك تداعياته، ومناقشة هذا البيان العاجل نظراً لأهميته وخطورته الشديدة.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأربعاء بدون تحديد موعد لإعادة الانعقاد.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا علي تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية، والمرافعات المدنية والتجارية خلال جلسته التي انعقدت أمس، كما ألقى رئيس مجلس النواب "كلمة" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠، أكد خلالها أنه بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.