«ما تنامش بالنهار».. نصائح مهمة لتجنب الإحساس بالحر

نتعرض جميعا فى تلك الموجة الحارة لدرجة حرارة مرتفعة نعانى فيها من الارهاق وقلة القدرة على العمل مما يجعلنا أكثر عرضه للجفاف مما يجعلنا نبحث عن طرق نتعامل بها مع تلك الموجة وعلى ذلك فهناك منا من يتعامل معها كل على قدر طاقته ولكن برغم محاولته الا انه يفشل فى الحصول على قدر من الراحة فى ظل ارتفاع الشديد لدرجة الحرارة فكيف يمكن ان نواجه تلك الموجة .

اجتمع خبراء الصحة النفسية وعلماء النفس على تحديد مجموعه من الخطوات يمكن الوقوف عندها والاستعانه بها لمواجهة تلك الموجة وبها يكون القدرة على مواجهة الحرارة المرتفعة . فعن هذه الطرق تعرف عليها

اولا : تجنب القيلولة

نشعر بالخمول اثناء النهار وهذا ما يجعلنا نتجه الى النوم نهارا اعتقادا بان ذلك هو محاولة للتغلب على الحر الشديد ولكنه لا يساعد على الشعور بالتحرر من الاحساس بالحرارة الشديدة وعلى ذلك بفضل عدم النوم فى ذلك الوقت حتى نحتفظ به مساء حيث انه افضل وقت للنوم ذلك لانه فى تلك الاثناء يصبح الجو أكثر برودة ولحظتها يمكن النوم الذى على اثره تنتظم درجة حرارة الجسم الداخليه وعنها نواجه تلك الموجة .

ثانيا : حافظ على الروتين

لا تحاول تغير عاداتك وروتينك اليومى حتى لا تشعر باضطراب فى نومك كما عليك الالتزام بوقت نومك وروتينك المعتاد كما التزم بعاداتك فى فعل الاشياء التى تفعلها عادة قبل النوم .

ثالثا : تذكر الاساسيات

احرص على أن تكون غرفة نومك اثناء النوم باردة ذلك ليلا واثناء النهار أسدل الستائر بجميع أنواعها لابعاد اشعة الشمس عن غرفة نومك كما اهتم بإغلاق النوافذ فى الجانب المشمش من منزلك لابعاد دخول الهواء الساخن وفى اليل افتح جميع النوافذ قبل ان تنام ليتنفس المكان ويدخل الهواء

رابعا : استخدام الملايات الرقيقة

عليك فى تلك الموجة أن تستخدم الملايات القطنيه الرقيقة ذلك لانها تمتص العرق حيث انها تخفض درجة الحرارة ا.

خامسا : برد جواربك

استخدم مروحة صغيرة ذلك لأنها تساعد على تبخر العرق كما تساعد على انتظام درجة حرارة الداخليه وهذه المروحة تتمثل فى ان تملئ قربه من الماء المثلج لتساعدك على تبريد جسمك فضلا عن ان ثفوم بتبريد الجوراب فى الثلاجة وارتدائها ذلك لان تبريد قدميك يساهم فى انخفاض درجة الحراة الكليه للبشرة

سادسا : شرب الماء والسوائل

اشرب قدر كافيا من السوائل . واكثر من شرب الماء طوال اليوم مع تقليلها اثناء النوم

ساببعا : فكر فيما تشرب

تجنب شرب المشروبات الغاذية لانها تحتوى على نسبة عاليه من الكافيين كما تجنب شرب الكحول .

ثامنا : ابق هادئا

قم بممارسة شئ يساهم فى تهدئتك جرب القراءة أو الكتابه أو حتى ترتيب ملابسك

بهذه الخطوات البسيطة بمكنك ان تواجة تلك الموجة الحارة