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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: الداخل الإسرائيلي مشتت ومفتت والنظام السياسي فقد تأييد الشارع

الباحث السياسي أكرم
الباحث السياسي أكرم عطا الله
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قال الباحث السياسي أكرم عطا الله، إن الداخل الإسرائيلي مشتت ومفتت وحالة النظام السياسي لا تحظى بتأييد الشارع، مشيرا إلى أن إسرائيل وقعت في أزمة عميقة ومعقدة بعد السابع من أكتوبر، وأصبحت غير قادرة على حسم الكثير من القضايا.

وأضاف «عطا الله»، خلال حواره ببرنامج «مطروح للنقاش»، تقديم الإعلامية مارينا المصري عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحول من بان جمهورية إسرائيل الثالثة إلى هادمها، وكذلك تحول من عبقري إسرائيل كما كان يُوصف إلى عبء على تلك الدولة.

وتابع: «إسرائيل ولدت مشوهة بمعنى أنها حملت شيئين متناقضين هما العلمانية والدينية، فعندما نقول دولة اليهودية يعني دولة دينية بينما المؤسس كان علماني من أوروبا»، مشيرا إلى أن يهود أوروبا هم من بنوا دولة إسرائيل، ويهود الشرق تعرضوا لاحتكار شديد.

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