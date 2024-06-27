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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة تعدّيات بالبناء المخالف في القنطرة غرب بالإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الخميس، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء (بدون ترخيص) على مساحة ١٠٠ متر.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وعلى جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتنفيذ حالتي إزالة لتعديات بالبناء المخالف.

الحالة الأولى عبارة عن إزالة شدة خشبية مُعَدة لتنفيذ صبة خرسانية (بدون ترخيص) لأعمدة دور سادس علوي بشارع السكة الحديد.

أما الحالة الثانية فكانت عبارة عن إزالة لشدة خشبية مُعَدة لتنفيذ صبة خرسانية (بدون ترخيص) لأعمدة دور تاسع علوي بشارع السكة الحديد.

تم تنفيذ جميع الإزالات السابق ذكرها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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