ماليزيا تعلن نيتها الانضمام إلى "بريكس"

أعلن وزير خارجية ماليزيا، محمد حسن، اليوم الخميس عن نية بلاده التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس في عام 2025.

جاء ذلك وفقًا لما ذكره تلفزيون بريكس بنسخته الإنجليزية، حيث عبر حسن عن تطلع ماليزيا للتفاوض مع البرازيل بشأن انضمامها إلى بريكس عندما تتولى الأخيرة رئاسة المجموعة العام المقبل. وأشار إلى أن كوالالمبور ستكون في ذلك الوقت رئيسة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده ستبدأ رسميًا في إجراءات الانضمام إلى مجموعة بريكس، والتي تتولى روسيا حاليًا رئاستها.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة بريكس - وهي تجمع للدول الناشئة ويضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - قد توسعت في يناير 2024 لتشمل مصر والمملكة العربية السعودية وإيران والإمارات وإثيوبيا.