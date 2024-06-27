يورو 2024.. «سيمون» و«رايا» يمنحان منتخب إسبانيا رقمًا مميزًا

بات منتخب إسبانيا، الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بالعلامة الكاملة بعدما فاز في جميع مبارياته في دور المجموعات للبطولة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 من يورو 2024، متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، حققها على كرواتيا بثلاثية نظيفة، وبهدف دون رد على إيطاليا، ثم الفوز على ألبانيا بهدف للا شئ.

ولم يحقق أي منتخب بلغ دور ثمن النهائي من يورو 2024 العلامة الكاملة، حيث يأتي منتخب ألمانيا ثاني أكثر المنتخبات حصدًا للنقاط بـ7.

يواجه منتخب إسبانيا، جورجيا في دور الستة عشر، بعدما نجح الأخير في خطف بطاقة التأهل ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات، وذلك عن المجموعة السادسة، ليصبح تاسع منتخب يعبر دور المجموعات في المشاركة الأولى التاريخية فى كأس أمم أوروبا.

منتخب إسبانيا رابع منتخب يتأهل بشباك نظيفة

ولكن على مستوى الأرقام، صار منتخب إسبانيا رابع منتخب فى تاريخ بطولات اليورو، ينهى دور المجموعات بشباك نظيفة، وذلك بعد منتخب إيطاليا في نسختي 1980 و2020، وألمانيا في بطولتي 1996 و2016، وإنجلترا نسخة 2020، ليتكرر الأمر للمرة السادسة التي يتأهل خلالها منتخب إلى الدور ثمن النهائي بشباك نظيفة.

ويرجع ذلك إلى حفاظ حارسي مرمى المنتخب الإسباني على نظافة شباكهما، إذ دافع أوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو، عن عرين منتخب بلاده في مباراتي كرواتيا وإيطاليا في الجولتين الأولى والثانية، بينما شارك دافيد رايا حارس أرسنال الإنجليزي في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة أمام ألبانيا، ليخرج كل منهما بـ«كلين شيت» وبتقييم مرتفع مقارنة من لاعبي الماتادور الإسباني.