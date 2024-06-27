بابا الفاتيكان يدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه في تلك الحرب لن يكون هناك فائز، بل سيكون الجميع خاسرين.

جاءت دعوت البابا خلال لقائه بأعضاء من تجمع مؤسسات مساعدة الكنائس الشرقية (R.O.A.C.O.) في الفاتيكان اليوم الخميس.

وأفاد البابا فرنسيس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، قائلًا: "إلى أولئك الذين يستفيدون من دوامة الصراعات ويجنون الأرباح منها، أقول: توقفوا.. العنف المستمر لا يجلب السلام أبدًا".

وشدد البابا على أهمية وقف إطلاق النار وفتح المجال للقاء والحوار، مشيرًا إلى أن التعايش بين الشعوب المختلفة هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستقر.

وأكد البابا أن الحوار والتفاهم هما الأساس لتحقيق السلام، داعيًا إلى بذل الجهود لتحقيق التعايش السلمي بين مختلف الجماعات في المنطقة.

وشدد على أن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال الحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب.