الصين: حكومة بوليفيا قادرة على حفظ السلام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الخميس، عن ثقته في قدرة الحكومة البوليفية على الحفاظ على السلام والاستقرار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية مؤخرًا.

وأوضحت ماو في تصريحاته، التي نقلتها شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نسختها الإنجليزية، أن الصين تتابع عن كثب تقارير تفيد بوقوع عمل عسكري غير نظامي في بوليفيا، معبرًا عن أمل بلاده في أن يعم السلام والاستقرار في هذه الدولة التي وصفها بـ"الصديق الجيد" لبكين.

يذكر أن بوليفيا شهدت يوم أمس الأربعاء محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس لويس آرسى. وقد قام بتنفيذ هذه المحاولة قائد الجيش السابق، خوان خوسيه زونيجا، والذي تم اعتقاله بعد فشل محاولته.