نور الله يضيء ليل الأزمة.. مساجد وكنائس تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة وقت انقطاع الكهرباء

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها طلاب الثانوية العامة في مصر أثناء انقطاع التيار الكهربائي، تعمل العديد من المؤسسات على توفير الدعم اللازم لهم لمراجعة ليلة الامتحان بطرق متنوعة ، حتى لا يؤثر ذلك على قدرة طلاب الثانوية العامة على المراجعة والدراسة، ومن اهم المؤسسات التى يمكن أن تلعب دورا مهما المساجد والكنائس في دعم هؤلاء الطلاب.

خطوات ووسائل تستخدمها المؤسسات

من جانبه قال الدكتور مروان هاني لـ " البوابة نيوز " : وهو خبير تقني تحدث عن الحلول العملية لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في المنازل توفير منصات تعليمية إلكترونية: تقدم العديد من المؤسسات منصات تعليمية على الإنترنت تحتوي على فيديوهات شرح، مراجع، وأسئلة مراجعة يمكن للطلاب الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمول أولا : جلسات مراجعة مسجلة: يتم تسجيل جلسات المراجعة مع معلمين متخصصين ونشرها على منصات مثل YouTube أو المواقع التعليمية الخاصة بالمؤسسة، ما يتيح للطلاب مراجعة المواد الدراسية في أي وقت يناسبهم ، ثانيا : دروس خاصة عبر الإنترنت: تنظيم دروس خاصة عبر تطبيقات الفيديو مثل Zoom وGoogle Meet، حيث يمكن للطلاب التفاعل مباشرة مع المعلمين وطرح الأسئلة، ثالثا : توفير مواد تعليمية مطبوعة: توزع بعض المؤسسات كتيبات ومذكرات تحتوي على ملخصات للمواد الدراسية وأسئلة متوقعة يمكن للطلاب استخدامها في المراجعة الذاتية،رابعا : مجموعات دراسية على وسائل التواصل الاجتماعي: إنشاء مجموعات دراسية على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp حيث يمكن للطلاب تبادل المعلومات، والأسئلة، والدروس مع زملائهم ومعلميهم ،خامسا : بنوك الأسئلة الإلكترونية: توفير بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن نماذج امتحانات سابقة وأسئلة مراجعة شاملة لكل المواد الدراسية، ما يساعد الطلاب على التمرن على الامتحانات ،سادسا : استخدام الطاقة البديلة: تشجيع الطلاب على استخدام البطاريات المحمولة (Power Banks) والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية للمساعدة في توفير الإضاءة والشحن في حال انقطاع التيار الكهربائي.

باستخدام هذه الوسائل، يمكن للمؤسسات دعم طلاب الثانوية العامة بشكل فعال وتخفيف أثر انقطاع التيار الكهربائي على دراستهم ومراجعتهم للامتحانات. أتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

تبادل المعلومات يثرى عقل الطالب

وعلى نفس النهج قال الدكتور شريف درويش اللبان لـ " البوابة نيوز " وهو أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها طلاب الثانوية العامة في مصر أثناء انقطاع التيار الكهربائي يجب ان تعمل العديد من المؤسسات على توفير الدعم اللازم لهم لمراجعة ليلة الامتحان بطرق متنوعة واشكر المساجد والكنائس على موقفهم المشرف فى هذه الازمة واتباعهم لنقاط مراجعه الطالب حتى يحقق النتيجة المرجوة ، واضاف : كما يجب أن توزع بعض المؤسسات كتيبات ومذكرات تحتوي على ملخصات للمواد الدراسية وأسئلة متوقعة يمكن للطلاب استخدامها في المراجعة واضاف : ان الاهم مجموعات دراسية على وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات، والأسئلة لانها تثرى عقل الطالب .