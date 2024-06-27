منها البطيخ والتوت.. أكثر المشروبات إنعاشًا فى الحر

يحتاج جسم الانسان إلى الماء وقد تزيد الحاجة إلى الماء فى تلك الأوقات التى نشهدها حيث ارتفاع درجة الحرار ة التى يعانى منها الجميع اذ أنه على اثرها يزيد نسبة التعرق ومن ثم الشعور بالجفاف الذى يتنج عنه فقد السوائل التى تمدنا بالطاقه فكيف لنا ان نواجه ذلك الجفاف ونتجنبه .. على ذلك أجمع الخبراء بتناول كميات مناسبة من الماء والعصائر الطبيغيه فماذا عنها ..

يجيب موقع "مانى كنترول " بإجماع الخبراء بتقديم مجموعه من النصائح لمواجهة ذلك الجفاف ذاكرين اعراضه مابين الشعور بالتعب والصداع والدوار وصعوبه التركيز والشعور بالتوتر وسرعة الانفعال اذ انه باتباع هذه النصائح سنواجه ذلك الجفاف وسلبيات الطقس الحار صيفا وعلى ذلك حدودا هذه النصائح فى تناول مجموعه من من العصائر اأكدوا على تناولها لمواجهة لجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة فتعالى عزيزى القارئ نتعرف على هذه العصائر التى تقلل من حدة الجفاف وتجعلك تشعر بالانتعاش

اولا : عصير البطيخ

أجمع خبراء التغذيه ونصحوا بعصير البطيخ لاحتوائه على الاكترولينات الطبيبعية والالياف وبلك يصبح مشروب منتعش يساعد على مقاومه طقس الصيف شديد الحرارة

عصير الليمون

يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تساعد على خفض ضغط الدم فضلا عن أنه يحتوى على مادة الهيسبيريدبن التى بها يحدث انخفاض لمستويات السكر فى الدم وعلى ذلك بصيح الشخص بحاله انتعاش وصحة جيدة .

عصير التوت

يحتوى على مستويات عاليه من مضادات الاكسدة النابضة بالحياة فضلا عن أنه مذاقه رائع كما يساعد على القضاء على تاثيرات الطقس الحار اذ يحمى من الاجهاد التأكسدى الناتج عن الحرارة .

عصير جوزالهند `

بتميز بأنه له فوائد صحيه وهذه الفوائد تتجلى فى كونه غنى بالبوتاسيوم كما يجدد الشوراد المفقودة ويعد مشروب مثالى لمواجهة اكتئاب الصيف

عصير المانجو

غنى بالفولات ويحتوى على فيتامينات " B.C.K ,وهذه الفيتامينات تساعد على تعزيز المناعة فضلا عنB.C.K ,وهذه الفيتامينات تساعد على تعزيز المناعة فضلا عن انه يروى العطش

غصير الاناناس

يحتوى على البروميلين الذى يعد بمثابة مادة مضاد للاكسدة ويساعد على سهولة عمليه الهضم كما يساعد على تقويه جهاز المناعة

عصير الرومان

يحتوى على مجموعه من مضادات الاكسدة وفى ذلك يساعد على حمايه الخلايا من أضرار الجذور الحرة كما يساعد على منع تكوين حصوات الكلى