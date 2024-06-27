طرق بسيطة وفعالة للإقلاع عن التدخين في الصيف.. جربها

يواجه الكثيرون تحديًا كبيرًا في الإقلاع عن التدخين، خاصة خلال أشهر الصيف حيث درجات الحرارة العالية والرطوبة التي تسبب معدلات عالية من الإرهاق والضغط العصبي، فتتزايد الفرص للإقبال على التدخين، ولكن مع بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، يمكن لأي شخص تقليل رغبته في التدخين وتحقيق النجاح في الإقلاع عنه، إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون النكهات المنعشة والمشروبات الباردة لها دور كبير في الإقلاع، وتعرض لكم “البوابة نيوز” أبرز الطرق البسيطة المتبعة والفعالة للقضاء على تلك العادة غير الصحية.

الفواكه والخضروات الصيفية

ينصح الخبراء بتناول وجبات خفيفة من الفواكه مثل التفاح، الفراولة، والتوت بدلاً من السجائر، هذا لأن الفواكه تساعد في إبقاء الفم مشغولًا وتشتت الانتباه عن رغبة التدخين، فالخضروات مثل الجزر والكرفس والخيار أيضًا تعمل على تقليد عادة التدخين عند الشعور بالرغبة.

الشاي المثلج بدلاً من السجائر

الشاي الأخضر المثلج يعد بديلاً منعشًا وصحيًا يساعد على تقليل الرغبة في التدخين، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في إصلاح الأنسجة المتضررة بسبب التدخين.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق المشي أو الجري في الهواء الطلق يمكن أن يكونا بديلًا ممتازًا لعادة التدخين، فتساعد هذه الأنشطة على الحصول على فيتامين د الضروري وتشتت الانتباه عن رغبة التدخين.

التأمل والاسترخاء

ممارسة التأمل أو اليوجا في الهواء الطلق تعزز الاسترخاء واليقظة العقلية، كما تساعد على ضبط النفس والتخلص من التوتر وتعزز بناء الانضباط الذاتي اللازم للإقلاع عن التدخين.

مضغ العلكة أو المكسرات

في مواجهة الرغبة الشديدة في التدخين، يُقدم الحل بأن تتناول شيئًا بفمك للمضغ، فيُنصح باختيار خيارات صحية مثل العلكة بدون سكر أو الحلوى الصلبة، إلى جانب تناول الجزر النيء، المكسرات، أو بذور عباد الشمس، فهي تقدم بديلاً مقرمشًا ولذيذًا يساعد على إبعاد فكرة التدخين عن الذهن.

تأخير التدخين لفترة وجيزة

عندما تشعر برغبة شديدة في التدخين، قد يكون حلّاً فعّالاً أن تعطي نفسك فترة عشر دقائق لتأجيل التدخين، استغل هذه الفترة للقيام بنشاط يشتت انتباهك، مثل الذهاب إلى مكان عام حيث يكون التدخين ممنوعًا، فتلك الخطوات البسيطة قد تساعدك شيئا فشيئا على تجاوز الرغبة في التدخين والحفاظ على قرارك بالإقلاع.