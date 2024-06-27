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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب الدولي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الدكتورة نيڤين الكيلاني
الدكتورة نيڤين الكيلاني
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افتتحت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، معرض الكتاب الدولي، الذي تنظمه الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بالاشتراك مع وزارة الثقافة، للعام السابع على التوالي.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ووكيل البطريركية أقسام المعرض المقام بفناء الكاتدرائية.

 وأعربت الوزيرة عن تقديرها للكنيسة القبطية على تعاونها المستمر ودعمها الدائم لدور وزارة الثقافة.

حضر اللقاء من كهنة الإسكندرية القس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد.

الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية معرض الكتاب الدولي وزارة الثقافة