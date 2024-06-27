وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب الدولي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، معرض الكتاب الدولي، الذي تنظمه الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بالاشتراك مع وزارة الثقافة، للعام السابع على التوالي.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ووكيل البطريركية أقسام المعرض المقام بفناء الكاتدرائية.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للكنيسة القبطية على تعاونها المستمر ودعمها الدائم لدور وزارة الثقافة.

حضر اللقاء من كهنة الإسكندرية القس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد.