مقتل وإصابة 20 شخصا فى مشاجرة مسلحة بالمنيا

شهدت إحدى قرى مركز ملوي، بمحافظة المنيا، مساء اليوم، مشاجرة طاحنة بين عائلتين باستخدام الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة تجدد خلافات قديمة بينهما، وتسببت في مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثتين داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا يتضمن وقوع مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز ملوي، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الاجهزة الامنية على الفور وتبين مقتل شخصين، وإصابة 18 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع المشاجرة تجدد خلافات قديمة بين عائلتين، وتم القبض علي عدد من العائلتين وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .