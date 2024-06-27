يورو 2024.. 7 أبطال في دور الـ16 بـ13 لقبًا

أسدل الستار عن المتأهلين لدور الـ16 من بطولة يورو 2024، المقامة حاليًا في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

واكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعد نهاية منافسات دور المجموعات، بتأهل 16 منتخبًا، منهم 6 منتخبات هم: ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، النمسا، رومانيا، والبرتغال تأهلوا على رأس المجموعات بالترتيب من الأولى إلى السادسة.

بينما تأهلت 6 أخرى، هم: سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، وتركيا في مركز الوصيف على الترتيب أيضًا.

فيما حصدت 4 منتخبات بطاقات التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024 كأفضل ثوالث في المجموعات، هم: سلوفينيا من المجموعة الثالثة، هولندا من الرابعة، سلوفاكيا من الخامسة، وجورجيا من المجموعة السادسة.

مواجهات دور الـ16 في يورو 2024

وتنطلق منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 يوم 29 يونيو الجاري، وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.

وجاءت مواجهات دور الـ16، كالتالي: إيطاليا ضد سويسرا - فرنسا ضد بلجيكا - ألمانيا ضد الدنمارك - إنجلترا ضد سلوفاكيا - إسبانيا ضد جورجيا - البرتغال ضد سلوفينيا - هولندا ضد رومانيا - النمسا ضد تركيا.

وبعد تحديد مواجهات دور الـ16 من يورو 2024، هناك 7 منتخبات سبق لهم التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا، هم: ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، الدنمارك، والبرتغال.

13 لقب في دور الـ16 من يورو 2024

توج منتخب ألمانيا باللقب 3 مرات في نسخ أعوام 1972 و1980 و1996، أما منتخب إسبانيا حصل على لقب البطولة القارية 3 مرات أيضًا جاءت في أعوام: 1964 و2008 و2012، حيث يعد المنتخبان المذكوران أعلاه أكثر المنتخبات حصولًا على بطولة كأس الأمم الأوروبية.

بينما حامل اللقب منتخب إيطاليا حصد لقب نسختي 1968 و2020، بالتساوي مع منتخب فرنسا بطل نسختي 1984 و2000.

ويأتي منتخب هولندا الذي يطارده سوء الحظ في بطولات كأس العالم، حاجزًا مقعده في دور الـ16، وفي خزانة بطولاته لقب اليورو في نسخة 1988، وجاء بعده منتخب الدنمارك صاحب لقب نسخة 1992.

فيما خطف منتخب البرتغال بقيادة أسطورته كريستيانو رونالدو، لقبًا من ألقاب كأس أمم أوروبا في 2016.

وبذلك، يصبح في دور الـ16 من بطولة يورو 2024، 7 أبطال سابقين حصدوا 13 لقبًا حتى الآن، فمن يزيد غلته من الألقاب في النسخة السابعة عشرة؟