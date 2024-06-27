أيمن غنيم: سيناء شهدت ملحمتي التطهير والتطوير في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن شبه جزيرة سيناء عانت طوال عقود ماضية قبل 2013 من الإهمال والتهميش، مشيرا إلى أن هذه الرقعة الغالية شهدت ملحمتي التحرير والنصر في عهد الرئيس السادات، بينما في عهد الرئيس السيسي ملحمتي التطوير والتطهير.

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتصرت في ملحمة تطهير سيناء من الإرهاب، مشيرا إلى تواصل ملحمة التطوير والبناء بها، فالمشروع القومي لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء بدأ عام 2014 بالتزامن مع معركة التطهير.

وتابع، أن تكلفة استثمارات المشروع القومي لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء تجاوزت 600 مليار جنيه، ومن المنتظر في المرحلة القادمة تخصيص أكثر من 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر قبل 2011 كانت تنفق سنويا حوالي 30 مليار جنيه على البنية التحتية في كل ربوع الجمهورية، وذلك على مدار 30 عام، وهذا الرقم تم تخصيص لشبه جزيرة سيناء فقط.