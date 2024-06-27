مجلس الدراسات العليا بعين شمس يختتم جلساته برئاسة نائب رئيس الجامعة

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، اجتماعه الختامى للعام الجامعي 2023/2024 برئاسة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك بحضور وكلاء الدراسات العليا بكليات الجامعة والسادة أعضاء المجلس.

في مستهل الجلسة قدمت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس الترحيب بالحضور كما توجهت لهم بالشكر والتهنئة علي المجهودات التي تمت خلال العام الجامعي بوجود كوكبة من السادة الوكلاء واعضاء المجلس الموقر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث في جميع مجالاته

بدأت الجلسه بالتصديق على أعمال الجلسة السابقة ومحضر إجتماع اللجنه الدائمة للدراسات العليا والبحوث.

كما تم مناقشة عدداً من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وقطاع الدراسات العليا بالكليات بالإضافة إلى عددًا من الموضوعات والتى من بينها ضرورة الاستمرار و التوجيه على دعم النشر الدولى للجامعة

كما ناقش المجلس الموضوعات المطروحه من المجلس الاعلى للجامعات وتشمل الدليل الاسترشادى الموحد لسياسات الملكيه الفكرية بالجامعات الحكومية

وتقرير اللجنة المشكلة لاعداد مقترح دراسة مسارات الاحالة للانتاج العلمى المقدم من اعضاء التدريس

كما ناقش ايضاً المجلس التوجيهات الصادرة فيما يخص المضى قدما لامتلاك التكنولوجيا الكمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وبحث المجلس المقترح التسويقى للاجهزة العلمية الموجوده بالجامعات لزيادة الموارد الذاتيه للجامعات

استعرض المذكرة الخاصه ببحث امكانية نقل الرسائل الورقية لمكان اخر يمكن الاستفاده منه او التخلص منه نهائيا حيث لا توجد حاجة لها فى مركز الشبكات والمعلومات الخاصة بالمركز

وفي ختام الجلسه فوض المجلس غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بالموضوعات التى تعرض عليها خلال فترة عدم انعقاد المجلس .