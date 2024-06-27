تأجيل الحكم على المتهمين في قضية حريق استوديو الأهرام لـ١٠ يوليو

اجلت محكمة جنح العمرانية الحكم على المتهمين فى قضية حريق استوديو الأهرام لجلسة ١٠ يوليو المقبل.

يذكر أن شهدت ثانى جلسات محاكمة، المتهمين فى قضية حريق استوديو الأهرام، عدة كواليس من ضمنها أن طالب المدعى بالحق المدنى عن عدد من المتضررين جراء الحادث، بإدخال متهمين جدد ضمن القضية.

كما طالب المدعى بالحق المدنى، خلال الجلسة بالاطلاع على صورة رسمية لعقد الإيجار المبرم بين استوديو الأهرام وبين وزارة الثقافة والمستأجر لتحديد المسؤول عن المكان وقت وقوع الحادث، كما طلب الاستعلام عن وجود وثيقة تأمين للاستوديو من عدمه.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بالنيابة العامة بإحالة 4 متهمين في واقعة حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية، إلى المحاكمة الجنائية، كما وجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وإحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

والمتهمون هم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة في حريق "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية من خلال الاستماع لشهادة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به.

كما انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة.

ورصدت النيابة العامة، فجر يوم السادس عشر من مارس لعام ٢٠٢٤؛ نشوبَ حريقٍ هائلٍ بـ"استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.