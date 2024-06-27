راديو 9090 يفوز بجائزة الـ"MEMA" لعام 2024 كأفضل إذاعة

حصدت إذاعة راديو 9090 جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط في جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما" السنوية لعام 2024.

ومن جانبه أعرب الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن سعادته بالحصول على جائزة الميما، موضحًا في تصريحات صحفية، أن هذا النجاح يعود إلى توفيق الله أولًا ثم الجمهور، إضافة إلى المحتوى الهادف والقوي الذي يقدمه الراديو من برامج سياسية وثقافية وفنية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وأضاف عبد الفتاح: "يضم فريق عمل إذاعة الراديو 9090 نخبة من كبار الإعلاميين والمذيعين الموهوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين المستمعين، إلى جانب التفاعل القوي مع الجمهور حيث يحرص الراديو 9090 على التفاعل الدائم مع جمهورها من خلال مختلف المنصات الاجتماعية، مما يساعدها على فهم احتياجاتهم وتقديم محتوى يلبي توقعاتهم".

يذكر أن إذاعة الراديو 9090 تنوعت برامجها خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع فئات المستمعين، حيث قدمت برامج دينية وثقافية وترفيهية.