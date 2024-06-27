ads
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

راديو 9090 يفوز بجائزة الـ"MEMA" لعام 2024 كأفضل إذاعة

الإعلامي عبد الفتاح
الإعلامي عبد الفتاح مصطفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصدت إذاعة راديو 9090 جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط في جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما" السنوية لعام 2024.

ومن جانبه أعرب الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن سعادته بالحصول على جائزة الميما، موضحًا في تصريحات صحفية، أن هذا النجاح يعود إلى توفيق الله أولًا ثم الجمهور، إضافة إلى المحتوى الهادف والقوي الذي يقدمه الراديو من برامج سياسية وثقافية وفنية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وأضاف عبد الفتاح: "يضم فريق عمل إذاعة الراديو 9090 نخبة من كبار الإعلاميين والمذيعين الموهوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين المستمعين، إلى جانب التفاعل القوي مع الجمهور حيث يحرص الراديو 9090 على التفاعل الدائم مع جمهورها من خلال مختلف المنصات الاجتماعية، مما يساعدها على فهم احتياجاتهم وتقديم محتوى يلبي توقعاتهم".

يذكر أن إذاعة الراديو 9090 تنوعت برامجها  خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع فئات المستمعين، حيث قدمت برامج دينية وثقافية وترفيهية.

راديو لقاحاتها يفوز بجائزة MEMA البريد أفضل إذاعة الشرق